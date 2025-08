Matan a ex director de Tránsito dentro de un hotel en Santiago

Raúl del Bosque fue baleado en un hotel de Santiago. El atacante entró a su habitación y huyó; autoridades investigan posible vínculo cercano

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El ex director de Tránsito del municipio de El Carmen, Raúl del Bosque, fue asesinado a balazos al interior de una habitación del Hotel Rincón de Santiago, ubicado en la zona turística de Bahía Escondida.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:10 horas de este domingo, cuando se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego en el interior del establecimiento, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

De acuerdo con información preliminar, un hombre habría ingresado directamente a la habitación donde se encontraba Del Bosque y, sin mediar palabra, le disparó en varias ocasiones para después huir del sitio. La víctima quedó sin vida dentro de la habitación.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que no se descarta que el agresor haya sido alguien cercano al ex funcionario, aunque hasta el momento no se ha confirmado su identidad ni el móvil del ataque.

Raúl del Bosque se desempeñó como Director de Movilidad durante la administración de Humberto Medina, conocido como “Rocco”, y fue dado de baja de su cargo en mayo de 2023.

Elementos ministeriales de la Fiscalía de Nuevo León mantienen resguardada la zona del crimen mientras peritos realizan las diligencias correspondientes. Hasta el cierre de esta edición no se ha informado sobre personas detenidas.