Detienen a jóvenes que difundieron muerte de cachorro en redes

Las imágenes de crueldad animal por parte de una pareja de jóvenes, presuntamente de García, causaron el repudio de la sociedad

La reacción fue inmediata. En menos de 12 horas, las autoridades lograron ubicar y detener a los dos menores ya identificados como Owen “N”, de 16 años, y Ana “N”, de 17, acusados de maltrato y crueldad contra animales domésticos, luego de que en redes sociales se difundiera un video que causó indignación al mostrar a un joven matando a un cachorro con un objeto punzocortante.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió en calles de la colonia Hacienda del Sol, donde Owen “N” se habría grabado quitándole la vida a un cachorro color blanco, aparentemente con una navaja, al interior de una maleta. En la grabación se aprecia que viste una chaqueta negra con estampados.

Además, según las autoridades, Ana “N” habría estado al tanto del ataque, participando como presunta cómplice.

El video se compartió en Instagram presuntamente en una de las cuentas de los jóvenes y rápidamente comenzó a circular entre usuarios, quienes alertaron a las autoridades.

La presión social y la colaboración ciudadana, sumadas a trabajos de inteligencia, permitieron ubicar a los adolescentes en Montemorelos, donde fueron interceptados cuando presuntamente intentaban escapar.

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, confirmó que la detención fue producto de un operativo coordinado que priorizó la localización de los menores ante la gravedad del hecho.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre si el ataque pudo estar relacionado con un presunto rito satánico, evitó dar más detalles para no entorpecer las investigaciones.

“No quisiera entrar en detalles si son ritos, si son prácticas, si fue alguna conducta atípica, ustedes vieron lo que se difundió en redes sociales”, dijo.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental informó que ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinarán las medidas correspondientes.

Las indagatorias siguen en curso para esclarecer completamente el caso.